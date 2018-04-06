Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.

«В июне 2012 года во время выполнения полета с целью десантирования парашютистов в районе аэродрома «Бородянка» произошла катастрофа воздушного судна, на борту которого находилось 2 члена экипажа и 20 пассажиров. После столкновения с землей произошло частичное разрушение воздушного судна, что привело к гибели 5 человек, а остальные пострадавшие получили телесные повреждения различной степени», — сказано в сообщении.

Следователи установили, что командир и второй пилот воздушного судна нарушили правила безопасного выполнения полетов, в результате чего произошла катастрофа.

Как отмечается, в марте 2018 судебное разбирательство уголовного производства закончено. Приговор суд провозгласил 3 апреля, по которому командира и второго пилота воздушного судна признали виновными в указанном преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы на срок соответственно семи и шести лет.

В пресс-службе также напомнили, что в марте 2013 прокуратура утвердила обвинительный акт по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) УК Украины, который направила в Бородянский районный суд для рассмотрения по существу.

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