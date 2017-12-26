Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что Брюссель мог бы начать выстраивать взаимоотношения с Украиной и Турцией, опираясь на модель, сформированную по итогам выхода Великобритании из Европейского союза, передает DW .

Об этом он заявил в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe.

"Если мы сможем выработать разумное соглашение с Великобританией, регулирующее ее взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, применимой и для других стран: Украины и Турции", - подчеркнул министр.

В то же время Габриэль предполагает, что в ближайшие годы Украина и Турция не станут членами Евросоюза.

"Мы должны подумать об альтернативных формах для более близкого сотрудничества с ними", - заявил глава МИД ФРГ.

Он отметил, что можно подумать о более тесном взаимодействии с Анкарой в формате таможенного союза, однако, по его мнению, это невозможно, пока ситуация в Турции не изменится.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ходе встречи с секретарем СНБО Александром Турчиновым генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подтвердил готовность стран, являющихся членами НАТО, помочь Украине.

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