Херсонский городской суд планирует в пятницу взяться за рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения капитану задержанного под российским флагом в Азовском море рыболовецкого судна "Норд", которое приписано к одному из портов Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

"Судебное заседание перенесено на завтра (6 апреля - ред.) из-за загруженности судьи", - сказали в прокуратуре.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконной. Сейчас на судно "Норд" наложен арест, капитан задержан. 31 марта капитану судна "Норд" объявили о подозрении.

Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.

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