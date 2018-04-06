Две морские свинки Скрипалей погибли от обезвоживания в отсутствие хозяев, а черный персидский кот по кличке Нэш ван Дрейк был найден в тяжелом состоянии и усыплен.

Об этом пишет газета Mirror со ссылкой на источник. По данным издания, после отравления Скрипалей ветеринары несколько дней не имели доступа в их дом, а когда смогли войти — морские свинки уже погибли, поскольку их никто не поил, информирует svodka.net.

В свою очередь черный персидский кот Скрипалей был найден в истощенном состоянии. Его отвезли в химическую лабораторию Портон-Даун для проверки. Однако, из-за тяжелого состояния кота решили усыпить. Как отмечается, всех трех животных кремировали из опасений, что они могли быть заражены веществом «Новичок».

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