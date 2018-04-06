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Житель Авдеевки нашел возле мусорки сумку с боеприпасами
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06.04.2018 08:23
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В Авдеевке Донецкой области правоохранители обнаружили в
оставленной у мусорки сумке 148 патронов калибра 5,45 мм; три
патрона калибра 7,62 мм; три гранаты Ф-1, одну гранату РГД-5 и
запалы к ним, четыре детонатора и восемь дымовых шашек. В сумке
нашли патроны, гранаты и дымовые шашки Фото: police.dn.ua
"Законопослушным и ответственным гражданином оказался 46-летний
житель прифронтовой Авдеевки. Так, найдя близко свалки оставленную
кем-то сумку и заглянув внутрь, он увидел там немалый запас
боеприпасов. Мужчина накрыл свою "находку" картоном и поспешил в
отделение полиции", – рассказали в полиции.Правоохранители
обнаружили в сумке 148 патронов калибра 5,45 мм; три
патрона калибра 7,62 мм; три гранаты Ф-1, одну гранату РГД-5 и
запалы к ним, четыре детонатора и восемь дымовых шашек.
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