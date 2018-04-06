В Авдеевке Донецкой области правоохранители обнаружили в оставленной у мусорки сумке 148 патронов калибра 5,45 мм; три патрона калибра 7,62 мм; три гранаты Ф-1, одну гранату РГД-5 и запалы к ним, четыре детонатора и восемь дымовых шашек. В сумке нашли патроны, гранаты и дымовые шашки Фото: police.dn.ua "Законопослушным и ответственным гражданином оказался 46-летний житель прифронтовой Авдеевки. Так, найдя близко свалки оставленную кем-то сумку и заглянув внутрь, он увидел там немалый запас боеприпасов. Мужчина накрыл свою "находку" картоном и поспешил в отделение полиции", – рассказали в полиции.Правоохранители обнаружили в сумке 148 патронов калибра 5,45 мм; три патрона калибра 7,62 мм; три гранаты Ф-1, одну гранату РГД-5 и запалы к ним, четыре детонатора и восемь дымовых шашек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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