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В Калифорнии произошло мощное землетрясение
06.04.2018 08:24

В четверг, 5 апреля, у побережья американского штата Калифорния поздно вечером произошло землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера, сообщает Корреспондент.

По данным геологическая службы США, эпицентр находился в 29 километрах на юго-восток от острова Санта-Круз на глубине 9,9 километров

Стоит отметить, что  подземные толчки были зарегистрированы в 19:29 по времени UTC (22:29 по Киеву).

На данный момент о возможных жертвах, пострадавших и масштабах разрушений не поступала.

Как сообщал svodka.net ранее, в мексиканском штате Халиско произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла по шкале Рихтера. Очаг залегал на глубине 10 км. 

Напомним, в северной части Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера. По данным Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 65 километров.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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