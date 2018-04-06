Когда в девятнадцатом веке Маркс заметил зарождение нового класса, он заявил, что именно он,этот класс и станет могильщиком буржуазии. Что это такое увидел Маркс, и почему сделал такой неутешительный прогноз?

Маркс понял социальное противоречие между совместным производством и частным присвоением в промышленную эпоху, где производителю отводилась роль рабочего скота.

Скажем больше, скот еще надо было купить, содержать, а рабочие руки сами приходили и работали до последнего вздоха, а потом их меняли на другие.

Маркс обратил внимание на экономическую и политическую бесправность пролетариата, который загнан в угол экономической системой и не может этой системе не противится. Из этого Маркс сделал вывод, что пролетариат разрушит капитализм и создаст новый строй.

Действительно, буржуазия тогда способствовала обнищанию крестьянства, чтобы заставить его работать на заводах. Но нищий, во-первых, плохой работник, во-вторых, опасный элемент. Независимо от страны и строя социальные процессы по отношению к пролетариату были сходны - рабочих вытаскивали из нищеты, улучшали им жилье, питание, отдых, досуг. Делалось это разными способами, но итог был один, пролетариев в классическом понимании этого слова становилось все меньше.

Но вернемся к началу. Технический прогресс времен Маркса требовал от пролетария очень примитивной работы. Подбросить угля в котел, погрузить продукцию, постучать молотком, заправить нитку. По сравнению со средневековыми мастерами пролетарии были просто примитивами и бездельниками.

История современных СМИ Украины хорошо иллюстрируют, как они были оккупированы журналистским пролетариатом. Эти новые работники сферы уже не были мыслителями или коммуникаторами, они даже не были чиновниками, как в советское время, они просто писали слова, за которые платили деньги (с каждым разом все меньше). Эти люди вообще голову не включали, да от них этого и не требовал никто.

И хозяева и менеджмент СМИ понимали свои функции очень примитивно. Они считали, что основная их задача — поставка информации, совершенно не понимая, что на рынке и в обществе не недостаток, а переизбыток информации. Но украинские СМИ производили новости, информационные поводы, гонялись за сенсациями и жаренными фактами, но совершенно отучились производить смыслы и анализ.

Что имеем в итоге? Журналистский пролетариат разрушил смысл существования СМИ. Теперь они не дают анализ ситуации в стране, а наоборот запутывают её, как могут. И не смогут дать этот анализ, даже если очень захотят. Структура производства не позволит. В стране началось информационное безумие.

Именно это информационное безумие и создало новый пролетариат - политический.Теперь политическому активисту не нужно быть интеллектуалом, даже не нужно быть приятным человеком, чтобы всучить бабушке гречку. Надел балаклаву, взял биту и уже субъект политики. Это намного проще, чем раньше, и для работодателя дешевле.

Маркс правильно заметил - буржуазию, власть вообще, погубит жадность.Жадности украинской верхушке не занимать. Нынешний политический пролетариат уничтожает не только конкурентов, но и политику в целом, страну, смысл существования государства Украина. Все патриотические крики и речевки не перекроют простого соображения, что битой и хулиганством различного рода тяжести сильного государства не построишь, а слабое только разрушишь. Понимает ли это нынешняя украинская элита? Думаю, нет. Она поднялась на разрушении СССР, а теперь разрушает Украину. Будет несколько Украин, ничего не изменится , она и их будет разрушать.Жадность — это одно из проявлений глупости.

Денис Жарких

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