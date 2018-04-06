Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Распространяется недостоверная информация, когда не учитывают контекст, о чем и как говорилось», — заявил он.

Рева указал, что суд только в исключительных ситуациях принуждает детей содержать родителей. В этом контексте он говорил о пожилых людях в зоне АТО, дети которых отказались им помогать.

«В таких случаях для этого есть вся законодательная база: 202-я и 206-я статьи. Там написано, что в подобных случаях, по решению суда, можно будет присуждать алименты на содержание таких родителей. А если эти дети уклоняются, то 165-я статья Уголовного Кодекса Украины предусматривает, что эти лица несут уголовную ответственность», — уточнил он.

По его словам, это не значит, что все дети в Украине должны платить алименты на родителей.

«Полная чушь», — добавил министр.

3 апреля СМИ распространили заявление министра социальной политики, который сказал, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей, ссылаясь на статью 51 Конституции Украины.

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