"Укргидроэнерго" надеется в этом году начать строительство СЭС на 80 МВт и смонтировать пилотную ветроустановку в Каневе

"Укрэнерго" надеется в 2018 году начать строительство солнечных электростанций (СЭС) общей мощностью около 80 МВт на территории своих объектов и смонтировать пилотную ветроустановку в Каневе (Черкасская обл.), сообщил генеральный директор компании Игорь Сирота на пресс-конференции в Вышгороде (Киевская обл.) в четверг.

"Планируем строительство генерации на альтернативных источниках на наших территориях. Во-первых, это солнечные электростанции где-то на 80 МВт. Кроме того у нас есть еще проект - будем в Каневе строить ВЭС, поставим ветряк где-то на 4,5 МВт", - сказал он.

И.Сирота добавил, что ТЭО для строительства СЭС будет разработано до конца весны, после чего компания определиться вести строительство самостоятельно, или как общий проект.

"Я думаю, можно еще в этом году осенью начать строительство", - сказал руководитель "Укргидроэнерго".

Что касается ветроустановки – то ее заказчиком, вероятнее только, выступит "Укргидроэнерго", а производителем – ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи" (Краматорск Донецкой обл.).

"Для нас это пилотный проект. Хотим двигаться вперед, посмотреть - нам интересна соединение, когда альтернативные источники сочетаются с регулированием (маневренными мощностями ГЭС и ГАЭС – ИФ)", - подытожил И.Сирота.

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5747,6 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.