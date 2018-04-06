Херсонский городской суд 5 апреля избрал меру пресечения задержанному накануне депутату "Евпаторийского городского совета" в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает

"Задержанному "депутату" незаконно созданного Евпаторийского горсовета Херсонским городским судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога", - написала Сарган.

Напомним, сотрудники СБУ задержали на пункте пропуска "Чаплинка" на административной границе с временно аннексированным Крымом депутата "Евпаторийского городского совета".

Как сообщал 5 апреля в Херсоне группа лиц пыталась отбить у сотрудников СБУ депутата "Евпаторийского городского совета".

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