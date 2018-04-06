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Макаревич: У Сталина и Гитлера больше совпадений во взглядах, чем разночтений, даже в еврейском вопросе
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06.04.2018 08:31
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Музыкант Андрей Макаревич считает, что фюрер нацистской Германии
Адольф Гитлер мог убедить руководителя СССР Иосифа Сталина войти в
военную коалицию против Великобритании. Макаревич: Джон
Леннон, родившись, стал бы подпольщиком, а не музыкантом Фото:
Андрей Макаревич / Facebook "А давайте пофантазируем: представим,
что Гитлер в начале 41-го года оказался чуть более адекватен
и – не напал на Советский Союз. А напротив, имея пакт о
ненападении и прочие экономическо-технические связи (даже Геринг
учился в воронежском авиаучилище) – убедил Сталина войти в
военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию", –
написал он.По мнению музыканта, Сталин пошел бы на договор с
Гитлером в обмен на получение контроля над еще одной частью
восточной Европы."У них вообще больше совпадений во взглядах, чем
разночтений, даже в еврейском вопросе: Гитлер хочет его
окончательного решения, Сталин предлагает оставшихся сослать на
Мадагаскар, пусть строят там себе свой Израиль... В общем,
договорились бы. И Англия бы капитулировала", – отметил
он.Макаревич предположил, что в этом случае США сбросили бы ядерные
бомбы на Японию, чтобы напугать Германию и СССР, вынудив тех
подписать мирный договор."Земля поделена двумя великими океанами и
тремя супердержавами – как это сокращает количество нюансов!
Мир стал бы совсем другим: Джон Леннон, родившись, стал бы
подпольщиком, а не музыкантом, "Битлз" не возникли, не случилось бы
музыкальной революции, рок-нролл остался сугубо местным локальным
американским явлением, а его обрывки, как и обрывки джаза, изредка
перелетающие через железные стены Германии и СССР, приняли бы
некрасивый кабацко-опереточный характер... Но что меня интересует
более всего – ужились бы эти два людоеда в одной упряжке хотя
бы до физической смерти одного из них? Или бы раньше друг другу
глотки перегрызли?" – подытожил он.
https://www.facebook.com/makarevichav/posts/2123960070954158
23 августа 1939 года главами
МИД Германии и СССР был подписан пакт
Молотова-Риббентропа. Стороны обязывались воздерживаться от
нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет, в случае если
на одну из них нападала третья сторона. Предусматривался обмен
информацией между СССР и Германией в вопросах, затрагивающих
интересы сторон.К договору прилагался секретный дополнительный
протокол о разграничении сфер влияния в Восточной Европе.
Протокол предусматривал
включение Латвии, Эстонии, Финляндии
и восточных областей Польши и Бессарабии в
сферу интересов СССР. Литва и запад Польши входили в сферу
интересов Германии.
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