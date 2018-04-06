Музыкант Андрей Макаревич считает, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер мог убедить руководителя СССР Иосифа Сталина войти в военную коалицию против Великобритании. Макаревич: Джон Леннон, родившись, стал бы подпольщиком, а не музыкантом Фото: Андрей Макаревич / Facebook "А давайте пофантазируем: представим, что Гитлер в начале 41-го года оказался чуть более адекватен и – не напал на Советский Союз. А напротив, имея пакт о ненападении и прочие экономическо-технические связи (даже Геринг учился в воронежском авиаучилище) – убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию", – написал он.По мнению музыканта, Сталин пошел бы на договор с Гитлером в обмен на получение контроля над еще одной частью восточной Европы."У них вообще больше совпадений во взглядах, чем разночтений, даже в еврейском вопросе: Гитлер хочет его окончательного решения, Сталин предлагает оставшихся сослать на Мадагаскар, пусть строят там себе свой Израиль... В общем, договорились бы. И Англия бы капитулировала", – отметил он.Макаревич предположил, что в этом случае США сбросили бы ядерные бомбы на Японию, чтобы напугать Германию и СССР, вынудив тех подписать мирный договор."Земля поделена двумя великими океанами и тремя супердержавами – как это сокращает количество нюансов! Мир стал бы совсем другим: Джон Леннон, родившись, стал бы подпольщиком, а не музыкантом, "Битлз" не возникли, не случилось бы музыкальной революции, рок-нролл остался сугубо местным локальным американским явлением, а его обрывки, как и обрывки джаза, изредка перелетающие через железные стены Германии и СССР, приняли бы некрасивый кабацко-опереточный характер... Но что меня интересует более всего – ужились бы эти два людоеда в одной упряжке хотя бы до физической смерти одного из них? Или бы раньше друг другу глотки перегрызли?" – подытожил он. https://www.facebook.com/makarevichav/posts/2123960070954158 23 августа 1939 года главами МИД Германии и СССР был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет, в случае если на одну из них нападала третья сторона. Предусматривался обмен информацией между СССР и Германией в вопросах, затрагивающих интересы сторон.К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер влияния в Восточной Европе. Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии и восточных областей Польши и Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и запад Польши входили в сферу интересов Германии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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