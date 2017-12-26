Обычно эфир "УВБ-76" заполняет только белый шум, который иногда прерывается несложными словами и цифрами

24 декабря около 19:00 по московскому времени радиолюбители услышали на радиостанции "УВБ-76" русскоязычный рэп. Через несколько минут после этого в эфире станции несколько раз прозвучали крики "Слава Украине!" . К северу станция возобновила вещание в обычном режиме.

Кто вклинился в эфир станции и по какой причине, неизвестно. Слова песни, прозвучавшей на "УВБ-76", трудно разобрать через препятствия, но по отдельным фразам можно сделать вывод, что это трек "ПТН ПНХ" украинского исполнителя Wellni.

Можно сказать, что рэп - первое четкое сообщение, переданное в эфире "УВБ-76". Обычно ее эфир заполняет белый шум, который время от времени прерывается несложными словами и цифрами. Так происходит уже около полувека - "УВБ-76" говорит с середины 1970-х годов.

Радиостанции типа "УВБ-76" называют номерными; в мире их существует как минимум несколько десятков. Кому и зачем нужны номерные станции, точно не известно. Радиолюбители предполагают, что спецслужбы и военные пользуются ими для передачи секретных сообщений, но официальных подтверждений этому мало. Считается, что первые номерные станции появились еще в начале Первой мировой войны; до сих пор их использования на государственном уровне подтвердили лишь три страны: Чехия, Польша и Швеция. Кроме того, в США шпионской была признана радиостанция Atención, вероятно принадлежит Кубе.