|Российская радиостанция "УВБ-76" передала первые связные сообщения: рэп и крики "Слава Украине!"
|26.12.2017 09:08
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Обычно эфир "УВБ-76" заполняет только белый шум, который иногда прерывается несложными словами и цифрами24 декабря в эфире российской радиостанции "УВБ-76" прозвучали рэп и крики "Слава Украине".
Фото: bydunai.livejournal.com
24 декабря около 19:00 по московскому времени радиолюбители услышали на радиостанции "УВБ-76" русскоязычный рэп. Через несколько минут после этого в эфире станции несколько раз прозвучали крики "Слава Украине!" . К северу станция возобновила вещание в обычном режиме.
Кто вклинился в эфир станции и по какой причине, неизвестно. Слова песни, прозвучавшей на "УВБ-76", трудно разобрать через препятствия, но по отдельным фразам можно сделать вывод, что это трек "ПТН ПНХ" украинского исполнителя Wellni.
Можно сказать, что рэп - первое четкое сообщение, переданное в эфире "УВБ-76". Обычно ее эфир заполняет белый шум, который время от времени прерывается несложными словами и цифрами. Так происходит уже около полувека - "УВБ-76" говорит с середины 1970-х годов.
Радиостанции типа "УВБ-76" называют номерными; в мире их существует как минимум несколько десятков. Кому и зачем нужны номерные станции, точно не известно. Радиолюбители предполагают, что спецслужбы и военные пользуются ими для передачи секретных сообщений, но официальных подтверждений этому мало. Считается, что первые номерные станции появились еще в начале Первой мировой войны; до сих пор их использования на государственном уровне подтвердили лишь три страны: Чехия, Польша и Швеция. Кроме того, в США шпионской была признана радиостанция Atención, вероятно принадлежит Кубе.
"УВБ-76" - самая известная российская номерная радиостанция. Считается, что радиостанция принадлежит Вооруженным силам России, а ее сигнал идет то ли с Московской, то с Ленинградской, то ли из Псковской области. Официальных подтверждений этому нет. По наблюдениям радиолюбителей, в 2015-2016 годах в эфире "УВБ-76" транслировались, в частности, такие слова на русском языке: землезнавець, каторга, грузинский, исступление, антрополог, казачок. В последний раз станция "разговаривала" 17 декабря 2017: в эфире были слышны имена Женя, Ульяна, Ольга, Зинаида и другие.