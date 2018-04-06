Ещё не успели утихнуть страсти по аресту , как вчера очень буднично прошла новость про заявление Счётной палаты . Амбициозный проект, который включает в себя строительство и реконструкцию более 500 километров дорог с общей сметой, которая уже превысила 300 млрд. рублей. Стройка началась в 2014 году, в 2017 году был сдан первый участок протяжённостью 76,44 км в обход Звенигорода. В 2018 году уже должна произойти сдача следующего этапа, однако...тут лучше :

— Результаты неутешительны. Оказалось, что за два прошедших года ГК "Автодор" и АО "Крокус интернэшнл" бизнесмена Араса Агаларова, которая является подрядчиком строительства так называемого пускового комплекса ЦКАД № 1, не выполняли взятых на себя обязательств, что привело к увеличению стоимости и сроков строительства, — рассказал коллегам аудитор Валерий Богомолов.

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Согласно плану строительства ЦКАД, пусковой комплекс № 1 протянулся по югу Московской области от Наро-Фоминска на западе до трассы М-4 "Дон" в Домодедовском районе на востоке. Он разделён на две части: участок 1 — 50 км по территории Домодедовского и Подольского районов Подмосковья, Троицкого округа Москвы (отметка 0 км — пересечение трассы "Дон", отметка 50 км — у д. Лисинцево Наро-Фоминского района), а также участок 2— 64 км по территории Наро-Фоминского района Подмосковья. Проверяющие выяснили, что ГК "Автодор", в нарушение условий долгосрочного инвестиционного соглашения по строительству пускового комплекса № 1, согласно которому госкомпания вправе выплачивать аванс исполнителю — это было АО "Крокус интернэшнл" Агаларова — в размере до 30% (12,6 млрд рублей) от общего размера госфинансирования, был щедрым и выплатил компании Агаларова 14,6 млрд рублей, что превысило возможный лимит на 5%. — Деньги перечислили на выполнение 35% работ, а выполнено оказалось только 23,4% от предусмотренного объёма работ, — возмущается собеседник Лайфа в Счётной палате РФ. — А техническая готовность участка ЦКАДа, возводимого фирмами Агаларова, составляет только 15,6%.

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Как утверждают подчинённые Татьяны Голиковой, в ходе проверки деятельности АО "Крокус интернэшнл" на ЦКАД выяснилось, что на трассе некачественно уложен высокий слой дорожного покрытия, а продольная ровность автодороги не соответствует ГОСТу. — При этом, как выяснили инспекторы Счётной палаты РФ, некачественная работа структур АО "Крокус интернэшнл" Араса Агаларова была оплачена ГК "Автодор" в сумме 40,3 млн рублей, — говорят в аппарате Татьяны Голиковой.

Как видно даже невооружённым глазом, претензий более, чем довольно. Причём особенно в новостях выделяется компания "Крокус интернэшнл" (ёще один миллиардер из списка Forbes), который владеет в том числе ТРЦ "Вегас", построенного на землях известного всем Павла Грудиниа.

Ещё из знаковых проектов Агаларова: (да, там же, где и братья Магомедовы), (да, там же, где и братья Магомедовы).

И - которой братья Магомедовы похвастаться не могут - с Дональдом Трампом в 2013 году. Конечно, последнее не так интересно, но, так сказать, штрих к портрету.

В разрезе только вышесказанного вопрос, конечно, не только к Агаларову, материалы на которого Счётная палата передала в Генеральную прокуратуру, но и к руководителю ГК "Автодор" - Сергею Кельбаху. Ибо выделялись авансовые платежи руководством госкомпанией, также как ими же в конечном итоге принимались и оплачивались работы, которые назвать "качественно выполненными" не смогли даже в Счётной палате.

Таким образом, эта новость касается такого числа разных людей, что даже затруднительно сказать, за кем в итоге придут.

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