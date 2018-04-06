|А скоро придут за следующими после братьев Магомедовых?
|06.04.2018 08:31
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Ещё не успели утихнуть страсти по аресту , как вчера очень буднично прошла новость про заявление Счётной палаты . Амбициозный проект, который включает в себя строительство и реконструкцию более 500 километров дорог с общей сметой, которая уже превысила 300 млрд. рублей. Стройка началась в 2014 году, в 2017 году был сдан первый участок протяжённостью 76,44 км в обход Звенигорода. В 2018 году уже должна произойти сдача следующего этапа, однако...тут лучше :
— Результаты неутешительны. Оказалось, что за два прошедших
года ГК "Автодор" и АО "Крокус интернэшнл" бизнесмена Араса
Агаларова, которая является подрядчиком строительства так
называемого пускового комплекса ЦКАД № 1, не выполняли взятых на
себя обязательств, что привело к увеличению стоимости и сроков
строительства, — рассказал коллегам аудитор Валерий
Богомолов.
Проверяющие выяснили, что ГК "Автодор", в нарушение условий долгосрочного инвестиционного соглашения по строительству пускового комплекса № 1, согласно которому госкомпания вправе выплачивать аванс исполнителю — это было АО "Крокус интернэшнл" Агаларова — в размере до 30% (12,6 млрд рублей) от общего размера госфинансирования, был щедрым и выплатил компании Агаларова 14,6 млрд рублей, что превысило возможный лимит на 5%.
— Деньги перечислили на выполнение 35% работ, а выполнено
оказалось только 23,4% от предусмотренного объёма работ, —
возмущается собеседник Лайфа в Счётной палате РФ. — А техническая
готовность участка ЦКАДа, возводимого фирмами Агаларова, составляет
только 15,6%.
— При этом, как выяснили инспекторы Счётной палаты РФ, некачественная работа структур АО "Крокус интернэшнл" Араса Агаларова была оплачена ГК "Автодор" в сумме 40,3 млн рублей, — говорят в аппарате Татьяны Голиковой.
Как видно даже невооружённым глазом, претензий более, чем довольно. Причём особенно в новостях выделяется компания "Крокус интернэшнл" (ёще один миллиардер из списка Forbes), который владеет в том числе ТРЦ "Вегас", построенного на землях известного всем Павла Грудиниа.
Ещё из знаковых проектов Агаларова: (да, там же, где и братья Магомедовы), (да, там же, где и братья Магомедовы).
И - которой братья Магомедовы похвастаться не могут - с Дональдом Трампом в 2013 году. Конечно, последнее не так интересно, но, так сказать, штрих к портрету.
В разрезе только вышесказанного вопрос, конечно, не только к Агаларову, материалы на которого Счётная палата передала в Генеральную прокуратуру, но и к руководителю ГК "Автодор" - Сергею Кельбаху. Ибо выделялись авансовые платежи руководством госкомпанией, также как ими же в конечном итоге принимались и оплачивались работы, которые назвать "качественно выполненными" не смогли даже в Счётной палате.
Таким образом, эта новость касается такого числа разных людей, что даже затруднительно сказать, за кем в итоге придут.Источник - .
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