Помимо резкого роста заражений ВИЧ, туберкулезом и прочими болезнями, которые массово привезли на Донбасс россияне, вскоре на оккупированных территориях все же может начаться эпидемия.

Об этом на своей странице в написал блогер Алексей Чибисов, передает

По его словам, на неподконтрольных территориях мирные жители практически не могут получить необходимые вакцины в нужном объеме. Те же инъекции, которые передают россияне, как утверждает Чибисов, являются крайне сомнительными по качеству и по условиям хранения. Кроме того, за каждую из этих "бесплатных" вакцин приходится платить.

"От 500 1500 рублей за вакцину сомнительного происхождения и невесть как хранившуюся отдать надо обязательно. Чтобы не быть голословным, приведу простой пример. 1 апреля в больницах Краснодонского района Луганской области совершенно не было вакцин от полиомиелита (и ОПВ, и ИПВ), дифтерии и столбняка, туберкулеза, кори, краснухи и паротита. Вообще не было, - подчеркнул Чибисов. - Медики, разумеется, уже с полгода отправляют заявки в «"столицу", но "министр" шарит, как дела делаются. Чем большая нехватка каких-либо инъекций, тем меньшее количество завозят – так можно продать подороже".

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