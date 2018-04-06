Нефть Brent подешевела до $67,89

Цены на нефть снижаются после скачка по итогам предыдущей сессии, обусловленного данными о резком снижении запасов в США.

Негативное влияние на рынок в пятницу оказывают возросшие в очередной раз опасения торговой войны между США и Китаем после появления информации о намерении американского президента Дональда Трампа обложить новыми пошлинами товары китайского экспорта еще на $100 млрд.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 уменьшилась на $0,44 (0,64%) - до $67,89 за баррель. В четверг контракты подорожали на $0,31 (0,46%) - до $68,33 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,46 (0,72%) - до $63,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,17 (0,27%) - до $63,54 за баррель.

В четверг Трамп дал намек торговому представителю США подготовить план введения пошлин на товары китайского экспорта общей стоимостью $100 млрд в дополнение к предыдущим мерам. Ранее США обнародовали план введения 25%-ной пошлины для товаров китайского экспорта на общую сумму порядка $50 млрд в год.

Власти КНР отреагировали зеркально, заявив в минувшую среду о намерении ввести аналогичные пошлины на товары американского экспорта на такую же сумму.

"Продолжающиеся угрозы Трампа Китаю в тот момент, когда обе страны заявили, что готовы к переговорам, заставляет инвесторов уходить из рискованных активов, включая нефть, - цитирует агентство Bloomberg трейдера NH Investment & Securities Хонга Сунгки. - Рост экспорта нефти из США способствовал неожиданному снижению запасов нефти на прошлой неделе".

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,6 млн баррелей, что является максимальным падением с января. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост запасов на 2 млн баррелей.

"Данные указывают на наличие высокого спроса на нефть, поскольку запасы сырья падают в тот момент, когда они должны расти", - цитирует MarketWatch главного аналитика Price Futures Group Фила Флинна.

Снижение запасов нефти в США произошло в результате "увеличения объемов экспорта, а также роста загрузки нефтеперерабатывающих мощностей", говорится в обзоре INF Bank.