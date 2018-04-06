|В Калифорнии произошло землетрясение, о жертвах пока неизвестно
|06.04.2018 08:35
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У побережья американского штата Калифорния (США) поздно вечером в четверг, 5 апреля, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Геологическая службы США (USGS).
Эпицентр находился в 29 километрах на юго-восток от острова Санта-Круз на глубине 9,9 километров.
Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в 19:29 по времени UTC (22:29 по Киеву).
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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