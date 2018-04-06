Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили подозреваемым в растрате средств при закупке рюкзаков для нужд Министерства внутренних дел Украины и их защитников о завершении досудебного расследования. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"4 апреля 2018 года им (подозреваемым и их защитникам - ред.) открыто материалы уголовного производства для ознакомления", - сообщили в НАБУ.

В совершении преступления, следствием которого, по данным следствия, государственному бюджету нанесен убыток на сумму 14,5 млн грн, подозревают:

бывшего заместителя министра внутренних дел Украины - руководителя аппарата - в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением");

представителя фирмы-победителя, который, как считают детективы Бюро, с использованием поддельных документов обеспечил участие в переговорной процедуре закупки и победу фиктивной фирмы, а также организовал пошив рюкзаков низкого качества для поставки их МВД Украины, - в совершении преступлений, квалифицированных по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.4 ст.358 УК Украины;

частное лицо, которое, по мнению следствия, подбило заместителя министра внутренних дел Украины - руководителя аппарата организовать проведение переговорной процедуры таким образом, чтобы победителем была определена фирма его товарища - в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.27, ч.5 191 УК Украины.

В октябре 2017 года трое упомянутых лиц были задержаны и им было сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств.

"После ознакомления с материалами уголовного производства в отношении этих лиц будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд", - добавили в НАБУ.

В ведомстве сообщили также, что в отношении еще четырех человек, уличенных в организации коррупционной схемы, уже есть окончательные решения суда по результатам рассмотрения дел по существу - эпизоды с их участием были выделены в отдельные уголовные производства, расследования в которых завершено.

Напомним, НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о завершении досудебного расследования должностным лицам Минобороны, подозреваемых в уголовном производстве по факту хищения государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для нужд Министерства.

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