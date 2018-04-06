Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала, что получила «удар ниже пояса», увидев пасхальные товары, украшенные росписью в стиле российских матрешек.

Чиновница сообщила, что имела счастье лицезреть в одном из магазинов продукцию для покраски и украшения пасхальных яиц с матрешками.

«Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, осознаешь, что времени на приготовления для домашнего празднования Пасхи нет, заходишь в магазин, чтобы хотя как-то наверстать упущенные домашние дела, и здесь…», — написала Климпуш-Цинцадзе на своей странице в социальной сети Facebook.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира