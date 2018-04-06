Заречный суд г.Сум обвинил одного из менеджеров ООО "Снэк Экспорт" в пособничестве финансирования терроризма. Приговор по делу опубликовано в Едином реестре судебных решений, передает

Отмечается, что осужденный за помощь в финансировании террористу - Юрий Джабраилов - действительно выполнял обязанности представителя (регионального менеджера) компании ООО "Снэк Экспорт" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В тексте приговора указано, что осужденный полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых преступлений.

Согласно обвинительному акту Ю.Джабраилов в период времени с июня 2016 по октябрь 2017 год умышленно и по предварительному сговору с группой лиц с целью получения незаконных финансовых доходов "способствовал финансированию деятельности террористической организации "ЛНР" путем поставки коммерческой продукции ООО "Снэк Экспорт" на временно оккупированную территорию Луганской области".

Также, Ю.Джабраилов способствовал уплате так называемых "таможенных платежей" в так называемый "бюджет "ЛНР".

Кроме того, в приговоре определено, что между компанией ООО "Снэк Экспорт" и компаниями зарегистрированными в самопровозглашенный "ЛНР" были заключены "меморандумы".

"Согласно взятым на себя преступными обязательствам, ЛИЦО_3 (Ю.Джабраилов, - ред), находясь на временно оккупированных территориях Луганской области, действуя под руководством по выполнению организационно-распорядительных указаний лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, на основании "Меморандума в коммерческой политике № 01/01/06" заключенного между ООО "Снэк Экспорт" и ООО "МИР ПИВА"(Республика Беларусь, г.Минск, ул. Максима Богдановича, д. 128а-5), "Меморандума о коммерческой политике" между ООО "Снэк Экспорт" и ООО "ФОРС-Плюс" ("Луганская народная Республика", Луганская область, код 61113511), "Меморандум о коммерческой политике" между ООО "Снэк Экспорт" и ФЛП "Гаврильченко Денис Юрьевич" ("Луганская народная Республика". Луганская область, код НОМЕР_1), подписанных лично лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, выполнял функции по организации снабжения и распространения продукции снековой и непродовольственной групп товаров ООО "Снэк Экспорт" на временно оккупированной территории Луганской области", - отмечается в приговоре.

В документе также говорится о том, что снеки ООО "Снэк Экспорт" попадали на территорию "ЛНР" через Беларусь и границу со стороны Российской Федерации.

В тексте приговора отмечается, что Ю.Джабраилов под руководством другого лица, тоже находит под следствием, работали на расширение сети сбыта снеков ООО "Снэк Экспорт".

О проделанной работе, осужденный ежедневно докладывал руководству "об объемах имеющейся в дистрибьюторов продукции, поступления денежных средств за совершенные скрытые поставки и организацию дальнейшей продажи поставленной продукции на временно оккупированных территориях Луганской области".

За свою работу по организации торговли снеками родственных компаний нардепа С.Рыбалки, Ю.Джабраилов получал заработную плату либо наличными, либо на банковскую карту в размерах от 30 до почти 80 тыс. грн. Всего за время работы он получил доход в сумме почти 400 тыс. грн.

Заречный суд г.Сумы утвердил соглашение о признании Ю.Джабраиловим своей вины 6 марта 2018 года. Приговором ему было назначен штраф в размере почти 150 тыс. грн.

Напомним, в уголовном производстве по факту финансирования терроризма подозревается еще один топ-менеджер ООО "Снэк Экспорт" - Денис Пробачай. Он сейчас находится под стражей. Прокуроры недавно объявили о готовности передачи дела в суд.

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