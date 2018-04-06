В Австралии школьники стали свидетелями необычного явления - полета змеи, сообщает Сегодня.

Стоит отметить, что случай произошел во дворе одной из школ в прибрежном районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд.

Ученики обнаружили на одном из деревьев на школьном дворе змею и сотрудник учебного заведения попытался сбить рептилию с веток на землю, однако испуганная змея вместо этого перепрыгнула на соседний куст и пропала.

По словам змеелова Лэчи Гилдинг объяснил, что змеи таким образом спасаются от неминуемой опасности, но это бывает очень редко.

"Да, время от времени змеи прыгают и летают. Если у них не остается другого выхода, они идут на это", – отметил знаток.