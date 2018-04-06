Кроме "Джавелинов" Украина получит также снайперские комплексы Кроме "Джавелинов" Украина получит также снайперские комплексы

Американский сенатор Роберт Портман во время визита пообещал Украине помимо "Джавелинов" еще и снайперские комплексы, сообщает "Голос Америки".

"Вчера я побывал на Донбассе, где до сих пор погибают украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее только, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации – предоставить снайперские комплексы украинской армии. Чтобы можно было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских военных. Это один из конкретных примеров, доказывающий, что США стоят бок о бок с Украиной", – подчеркнул сенатор.

Он акцентировал, что кроме "Джавелинов" Украина вскоре получит и снайперские комплексы.

Как сообщалось, на пресс-конференции в Киеве Р.Портман заявил, что США дополнят свое законодательство для передачи ВСУ оборонительного вооружения, которое позволит защищаться от снайперов.

"Вчера на Донбассе я увидел, что украинских военных все еще убивают, в том числе и снайперскими выстрелами. Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины - это оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии", - сказал он.