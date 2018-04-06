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Кличко на въезде в Киев поставит 18-метрового монстра
06.04.2018 08:48
Кличко на въезде в Киев поставит 18-метрового монстра По теме:

На въезде в со стороны Житомирской трассы установят 18-метровую статую княгини Ольге.

Об этом сообщил мэр столицы в эфире телеканала "", информирует его , передает

Он отметил, что на въезде в различные городов мира расположены символы этих населенных пунктов. При этом, по его словам, на некоторых въездах в столицу можно увидеть только таблички с надписью названия города.

"Поэтому мы решили установить въездные знаки с символами нашего города", - рассказал мэр.





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