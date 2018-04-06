|Кличко на въезде в Киев поставит 18-метрового монстра
|06.04.2018 08:48
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На въезде в со стороны Житомирской трассы установят 18-метровую статую княгини Ольге.
Об этом сообщил мэр столицы в эфире телеканала "", информирует его , передает
Он отметил, что на въезде в различные городов мира расположены символы этих населенных пунктов. При этом, по его словам, на некоторых въездах в столицу можно увидеть только таблички с надписью названия города."Поэтому мы решили установить въездные знаки с символами нашего города", - рассказал мэр.
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