Житель американского штата Северная Каролина выиграл 100 тыс. долл в лотерею, передает со ссылкой на UPI.





Счастливчик выиграл в лотерею благодаря судьбоносному случаю. В один из воскресных дней он остановился в супермаркете чтобы удовлетворить жажду кокосовым и апельсиновым соками. И поскольку рядом с прилавком был расположен пункт продажи лотерей, американец, не глядя, приобрел билет мгновенной скретч-лотереи.

“Я стирал защитное покрытие лотерейного билета. Увидев первую цифру "1", я подумал, что мой выигрыш — 100 долларов. Я продолжил снимать защитный слой и не мог поверить в то, что увидел под ним. Я был так взволнован, что начал кричать”, — рассказал победитель добавив, что на выигранные деньги планирует приобрести дом.

Напомним, в январе этого года миллионером лотереи “Лото-Забава” стал 40-летний водитель из Киева Руслан Ходарченко. Он рассказал, что лотерейный билет он купил из-за нехватки денег на жизнь. Теперь новоиспеченный миллионер планирует потратить выигранные деньги на высшее образование дочери.

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