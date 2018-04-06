Оккупационные «власти» аннексированного Россией Крыма полностью игнорируют надвигающуюся экологическую катастрофу на полуострове.

По словам сторонника РФ блогера Александра Горного, информация о том, что пляж Коктебельской бухты затопило нечистотами, не освещается, а вероятно и осознанно замалчивается местными СМИ, информирует svodka.net.

«Сегодня ездили к заводу. Приехал Зеленый Патруль работающий по Крыму на президентском гранте. Они все отмониторили, взяли пробы воды в разных точках и грунт в месте слива. Образцы они передадут в Москву на экспертизу. По их первичной оценке критичность происходившего подтверждается, как и то, что в почву и море скидывалась моющие средства и не только», — сообщил Горный на странице в Facebook.

«Крымские СМИ замалчивают ситуацию, как и «чиновники», надеясь, что все рассосётся. Все 5-6 дней эта гадость лилась в море. Кроме того специалисты обнаружили врезки, но они не работали…

По мнению приехавших экспертов, проблемы случаются у всех, но вопрос, как реагируют власти и директора предприятий. Почему молчали? Сбросы были и раньше, только сейчас они были в разы больше и их состав, видимо, очень опасен для экологии Коктебелевской бухты. Можно ли будет летом купаться? Я не знаю» — подытожил он.

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