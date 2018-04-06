Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, которого признали виновным в коррупции, должен явиться в полицию течение 24 часов, то есть до 17.00 6 апреля по местному времени (23.00 по Киеву). Да Силве предложили сдаться полиции охотно Фото: ЕРА Судья добавил, что с учетом функции, которую да Силва ранее выполнял, он может сдаться правоохранителям охотно.Да Силва должен явиться в полицию течение 24 часов, то есть до 17.00 6 апреля по местному времени (23.00 по Киеву).Экс-президента да Силву арестовали 4 марта 2016 года по подозрению в получении поощрений на строительство ранчо и пляжного дома от ряда строительных компаний, деятельность которых в рамках операции расследуют правоохранители. Экс-глава Бразилии отрицал все обвинения.12 июля 2017 года да Силву признали виновным в коррупции и отмывании денег и приговорили к девяти с половиной годам тюрьмы. В январе 2018 года приговор ужесточили до 12 лет. 5 апреля высший суд Бразилии отклонил апелляцию адвокатов да Силвы, просивших отсрочить наказание бывшему президенту.Да Силва занимал президентский пост с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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