Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, которого
признали виновным в коррупции, должен явиться в полицию течение 24
часов, то есть до 17.00 6 апреля по местному времени (23.00 по
Киеву). Да Силве предложили сдаться полиции охотно Фото: ЕРА Судья
добавил, что с учетом функции, которую да Силва ранее выполнял, он
может сдаться правоохранителям охотно.Да Силва должен явиться в
полицию течение 24 часов, то есть до 17.00 6 апреля по местному
времени (23.00 по Киеву).Экс-президента да Силву арестовали 4
марта 2016 года по подозрению в получении поощрений на
строительство ранчо и пляжного дома от ряда строительных компаний,
деятельность которых в рамках операции расследуют правоохранители.
Экс-глава Бразилии отрицал все обвинения.12 июля 2017 года да
Силву признали виновным в коррупции и отмывании денег и
приговорили к девяти с половиной годам тюрьмы. В январе 2018
года приговор ужесточили до 12 лет. 5 апреля высший суд
Бразилии отклонил апелляцию адвокатов да Силвы, просивших отсрочить
наказание бывшему президенту.Да Силва занимал президентский пост с
1 января 2003 года по 1 января 2011 года.
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