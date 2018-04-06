В это воскресенье все православные христиане готовятся отмечать великий благочестивый праздник – Пасху. Согласно православной традиции, неотъемлемым атрибутом праздничного Пасхального стола, помимо куличей и традиционных блюд украинской кухни, является кагор. Кроме того, это единственный напиток, который можно употреблять в Великий пост. проанализировал цены на праздничное вино и собрал советы экспертов о том, как не ошибиться с его качеством.

Отечественные магазины сегодня предлагают очень широкий выбор кагора. Согласно ценникам, представленных в интернет-магазинах алкогольных напитков, купить вино можно и за 40 грн и за 350 грн за бутылку.

Так, самая доступная бутылка кагора обойдется украинцам — от 40 до 65 грн. За такую цену напитки предлагают в основном отечественные производители вина. Речь о таких торговых марках как “Коблево”, “Oreanda” и “Шабо”.

Самое дешевое вино в тетрапаках — от торговой марки “Повна Чарка” — стоит только 37 грн за 1 л напитка.

Средняя ценовая категория украинского кагора — 65-84 грн за бутылку. Такова ценовая политика у “Масандры” и “Inkerman”.

Украинское вино кагор “Коктебель” обойдется украинцам 70-76 грн за бутылку. И в этом году, указанная торговая марка к празднику выпустила лимитированную коллекцию кагора, украшенного пасхальным орнаментом.

Кагор Alianta Vin (Молдавия) или Ijevan (Армения) будет стоить дороже — от 90 до 165 грн.

Красные вина Франции достигают в цене 270-350 грн за бутылку 0,75.

Эксперты советуют на праздничном вине не экономить. Самый дешевый кагор с легкостью может оказаться “порошковым”.

Переплачивать в три раза за иностранные торговые марки — тоже не следует, потому как украинские производители сегодня предлагают своему клиенту напитки хорошего качества, ничем не хуже чем чилийские или аргентинские аналоги, уверяют в Ассоциации сомелье Украины.

Лучше только выбрать вино по цене в районе 65-80 грн. При этом важно обращать внимание на самого производителя. Стоит отдать предпочтение той торговой марке, которой доверяете, которую покупали ранее.

Эксперты также добавляют, что в погоне за дорогим иностранным вином, даже в официальном магазине, сегодня легко наткнуться на подделку. Ведь псевдо-импорт винных напитков в Украину стал уже тенденцией. Связано это с политикой Европейского союза.

“Если мы зайдем в магазин и посмотрим, то на сегодня увидим очень много продукции с иностранными марками. Не забываем о том, что Европа на эти направления выделяет рекламы на уровне 530 млн евро сроком на 3 года — это у них постоянная господдержка ЕС своей продукции. Видимо, это и толкает отечественных производителей искать сотрудничество с теми производителями на лицензионных условиях и выпускать такого рода продукцию, вероятно, под теми же названиями, которые более известны, более разрекламированы. По нашим подсчетам, порядка 30% такой продукции на рынке нашей страны производится отечественными производителями”, — рассказал генеральный директор Украинской корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности “Укрвинпром” Владимир Кучеренко.

В целом, кагор можно приобрести и в церковных магазинчиках. Его там тоже часто предлагают украинским покупателям в канун праздника. Но такие напитки не всегда “домашнее”, и могут быть произведены промышленными производителями по спецзаказу.

Покупая кагор, обращайте внимание на цельность этикетки и качество тары. Легальный продукт всегда будет красивым, с четкими шрифтами, часто с теснением букв, и что главное — с полной информацией о сортах винограда, из которого произведено вино. Если же вы остановите свой выбор на напитке из специально выпущенной лимитированной коллекции, то шансы купить подделку — практически равны нулю.

И последний совет: не злоупотребляйте алкоголем в праздничные дни.

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