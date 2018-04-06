Воздушное судно базировалось на военном корабле Borsini

Вертолет Военно-морских сил Италии рухнул в Средиземное море во время учений Mare Sicuro, информирует svodka.net.

Всего на борту SH 212 находились пять человек. Один из них погиб. Воздушное судно базировалось на военном корабле Borsini, передает ТАСС.

«Все пять членов экипажа вертолета были извлечены из моря. Состояние четверых военнослужащих хорошее, тогда как один из членов экипажа Андреа Фацио был поднят на борт Borsini без сознания и скончался в ходе реанимационных мероприятий», – приводится сообщение военных.

Начата проверка для установления причин крушения.

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Как сообщал «Обозреватель», в июле 2017 года в Италии в Средиземное море у юго-западного побережья острова Сардинии упал ультралегкий самолет, в результате чего погибли двое человек.

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