Об угрозах от предполагаемого заказчика убийства политика Дениса Вороненкова, о том, кто еще в детстве заложил в нее украинский культурный код, о смерти отца и отношениях с детьми рассказала в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" вдова Вороненкова, оперная певица, прежний депутат Государственной думы РФ Мария Максакова. "ГОРДОН" эксклюзивно публикует текстовую версию интервью. | Максакова: Украина – по-настоящему религиозная страна. Здесь все прекрасно знают, что такое год траура. Никто не позволяет себе нарушать мой покой Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Алеся БАЦМАН Главный редактор Тюрин говорил, что в связи с нашим решением уехать в Украину и тем более в связи с показаниями, которые дал Денис, для сына в Суворовском училище возникнет опасная обстановка – Добрый вечер!– Конечно, нет. Я перестала с ним разговаривать не после слов Юрия Луценко, а в тот момент, когда как потерпевшая была частично ознакомлена с ходом расследования.– Начнем с того, что об этом прекрасно знают и там тоже. У меня сохранились приятельские отношения с очень небольшим количеством людей, но все-таки сохранились. Конечно, я начала по своим каналам выяснять. Логично, что в такой ситуации человек начинает бить тревогу и старается выяснить все, что вероятно. Кого бы я ни спрашивала, все мне об этом говорили.– Совместить приятное с полезным. Выместить свою злобу. Доказать мне, что в моей жизни может что-то происходить только с его подачи. Сколько он мне вредил за всю мою жизнь! Задумайся: почему, когда его влияние на меня было полностью отсечено и эта крепость оказалась ему не по зубам, моя жизнь быстро стала налаживаться? Совпадение странное? Когда у него были сложности, когда он попал в следственный изолятор, а Испания требовала его выдачи, обнаружив у него казахстанское гражданство, я, несмотря на то, что уже с ним не жила…– …конечно! Вышло, что я познакомила его с теми людьми, с которыми был конфликт у Дениса. Которые его травили, фабриковали против него дела. Задолго до того, как у нас с Денисом сложились личные отношения, мы просто дружили, Денис мне сказал: "Послушай, он (Тюрин. – ) туда вхож, поговори, может, он поспособствует разрешению конфликта. Я не понимаю, почему со мной воюют люди, с которыми я даже не знаком". И я пошла с ним разговаривать на эту тему. Попросила. Он сказал: "Хорошо". Передал мои вопросы. Встретился со мной еще раз. Сказал: невозможно не только изменить решения, принятые ранее, но и рядом находиться не советуют. Вот такой был ответ. Это я к тому, что Тюрин умудряется ходить в Следственный комитет и говорить, что с ним (с Вороненковым. – ) не знаком. Но на том этапе он, видимо, не предполагал развития наших с Денисом отношений.– Нет, тогда мы еще вообще не общались. Это было… Да, это еще до Думы. Примерно внахлест. Он стремился решить свои юридические проблемы, а я стала депутатом.Я получала угрозы от Тюрина, пока не заблокировала номер, с которого его охранник мне их пересылал – Понимаешь, это вопрос сложный. Учитывая то, как меня охраняют, а охраняют меня прекрасно…– Да. Я очень благодарна Украине, президенту Петру Порошенко. На каком-то российском эфире сказали, что мне косвенно симпатизирует первая леди. (Улыбается.) Было безумно приятно слышать. Безусловно, если бы было иначе, то при той агонии, истерии в отношении меня в российских СМИ могло случиться что угодно. Если кто-то целенаправленно задастся… Даже президента [Джона] Кеннеди… Такое дело, я публичный человек. Но в целом, учитывая уровень, подготовку и весь протокол [охраны], скажу так: береженого уже и Бог бережет.– Если бы боялась, наверное, даже тогда не ушла бы. У всех разная реакция на стресс и на испуг. Боятся чего-то все, только идиоты ничего не боятся. Вопрос в том, что с человеком происходит. Меня этот страх мобилизовал. С кем-то – иначе. Как у Ницше: все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вероятно, это мой случай. Пока что. У меня ребенок маленький. Мне надо думать, как его на ноги ставить, а не думать о том… Это вообще растрата впустую жизненной энергии. Все время оглядываться? Мне вперед надо идти.– Я их получала, пока не заблокировала номер, с которого охранник мне их пересылал.– (Саркастически). Ну естественно! Ручки-то – вот они.– Да.– Редко. И чем дальше, чем успешнее следствие идет, тем реже.– Да какое там! Гораздо реже! Раньше было так.– Как сказать… Я твердо верю, что те два года, которые Илья провел, наблюдая наши с Денисом отношения и отношение Дениса к себе, видя его пример, не могут просто в песок исчезнуть. Уверена, что внутри у него есть стержень. Конечно, он меня любит и хотел бы вернуться. Сейчас к тому не располагает ситуация. Думаю, в свое время он решение примет. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – Мне было бы сложно позволять им курсировать между заказчиком и мной. Может быть только одно решение: либо-либо.– Как?– Конечно.– Они прекрасно знают, что я их люблю, в любой момент жду и буду рада видеть.– Это бесспорно. Моим же оружием. Говорит, что мы клевещем на него. Что он – жертва клеветы.– Ну, Алесь, мы уже углубились… Я тебе говорю как есть. Сначала все было. Потом стало реже. Когда дело было раскрыто, тем более после пресс-конференции прокуратуры, – еще реже.Папа очень хотел восстановления наших отношений с мамой – (Вздыхает).– Я была на похоронах. Его похоронили в Мюнхене.– Нет. Мамы не было.– Не знаю. Как я за нее могу комментировать, почему ее там не было?– В моей голове это не помещается. Мне сказать что-то сложно. Если уж говорить о мужьях, то у нее был идеальный муж.– Мне кажется, такие вопросы нет смысла задавать. Ну не поехала.– Я считаю, что она поддерживает взаимоотношения с Тюриным. Видимо, Тюрин считал эту встречу нежелательной.– (Кивает).– В нормальных семьях – да, так и бывает. Папа очень хотел восстановления наших отношений. Пытался это сделать несколько раз за последний год.– Да. У меня нет открытого конфликта с мамой. Не считаю его целесообразным.– Когда его везли в больницу. А потом было сложно говорить – у него случился инсульт, и речь уже не вернулась.– Да, об этом он говорил.– …о да, было очень приятно, я так обрадовалась!.. (Улыбается).– Мои комплименты, блестяще просто! Он настолько держит внимание, так чувствует зал, настолько интересно говорит! Я заслушалась.– Репетировала Дездемону. Я так счастлива этой творческой возможности! Слова благодарности руководству Харьковского оперного театра, потрясающему главному дирижеру Дмитрию Морозову, постановщику и главному режиссеру театра Армену Калояну. Огромное спасибо Министерству культуры! Если бы не поддержка [министра] Евгения Нищука, вряд ли так у меня все складывалось. Очень признательна. Мой список благодарностей длинный. Знаешь, я много раз хотела в эфире поблагодарить Антона Геращенко (депутат Верховной Рады от "Народного фронта", член коллегии МВД Украины. – ). Он пришел на похороны [Вороненкова]. И затем не отступился, я чувствовала его поддержку. Я вообще благодарна Украине, украинцам. До такой степени отзывчивые люди! Вроде я одна, но – самое интересное! – жизнь налаживается потихоньку.Первая жена Дениса нарушила все обещания, которые давала ему. Она ни дня не работала. Все зарабатывал он. При этом благородно все оформлял на нее и на детей – Во-первых, я – доцент. (Смеется). Преподаю в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств. У меня замечательный начальник, ректор Василий Чернец. Человек незаурядного мужества. Решение о моем трудоустройстве, а соответственно, и о пребывании [в Украине] принимал он. Ему выражаю слова огромной благодарности как величайшему профессионалу. Работа, атмосфера, коллектив, достижения – все на высшем уровне.– С телеэкрана эти призывы я регулярно слышу. (Улыбается).– Конечно.– Я стараюсь минимально смотреть эти шоу. За исключением тех, в которых – изредка – принимала участие. Последнее – шоу Андрея Малахова, посвященное году со дня гибели Дениса. И опять там говорили на ту тему, да.– непременно, осталось.– Оно выставлено на продажу. Что я могу делать? Ждать.– С этим сложная история. Если можно, отвечу в следующий раз. Если ты меня позовешь. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com (Улыбаются).– Там то же самое. Раздел, выделение супружеской доли. Все наследники претендуют.– Да, такой долгий имущественный спор.– Не "еще", а в этом-то все и дело. Он ей почему-то очень доверял. Она отказалась выполнять договоренность.– Да, он ведь считал, что она такая…– Конечно. Из-за чего он здесь был в несколько стесненных обстоятельствах? Рассчитывал на одно, но не получил ничего. Вообще ничего. Спрашивают: кто кого предал? Я поехала за своим мужем. Вот если бы не поехала – я бы предала мужа. Так и называется – "замужем". А вот она нарушила все обещания, которые давала ему. Она ни дня не работала. Все зарабатывал он. При этом довольно благородно все оформлял на нее и на детей. Она оказалась совершенно глуха к его просьбам.– Да, потому что есть конкретная норма закона. Я расцениваю перспективы как очень положительные.Пройдет три-четыре года, и у меня будет избирательное право в Украине – Не знаю. Поскольку я знала, что голосовать не буду, то этим вопросом даже не задавалась.– (Пауза). Это почти Лесь Подервянский и его кредо. (Смеется). Пока я хорошо Украину не изучила, пока не проехала ее практически всю, большие города все охватила – так гастрольный график был распланирован, я не видела, какая это невероятно красивая страна! Летом – эти безумные подсолнухи. Пышущая жизнью страна. До этого я не понимала: что ж такое, все время кто-то норовит… Если историю почитать, разве в какие-то времена было не так? А талантливые люди? А почва, чернозем?– Ой, Алеся, это вообще такая тема… (Хватается за голову). Не просто чудовищно, а сердце обливается кровью. Невыносимо больно. Причем гибнут лучшие.– Весь мир следит.– Хочу передать слова глубочайшего и бесконечного соболезнования родным и близким, которые потеряли… Как сейчас родителям, просто не знаю, такая боль утраты. Я со многими киевлянами, украинцами обсуждала эту тему. И люди плачут. Киев испытывает огромное сочувствие. Я сама плакала, когда читала эти новости. Какие бы ни были причины, то, что произошло, – очень больно. Украина оказалась в ситуации неравного противостояния, и кажется, что должен бешеный реванш кипеть. Вот со мной так было. Все клокочет. Проходит время – и я начинаю понимать, что война просто выматывает. Украина мечтает о мире.– Я же не Нострадамус. Теоретически может быть что угодно. Во всяком случае понятно, что это определенный управленческий кризис. Но во что выльется, я не знаю. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – Я вне политики.– (Смеется). Нет.– Пока нет. Как дальше будет, не знаю.– Мне была протянута рука помощи действующим президентом. Выборы – внутренний вопрос. Кого-то рекламировать или как-то вникать – я не могу себе это позволить и считаю неэтичным. Это абсолютно внутренняя процедура. Решают украинцы, они выбирают для себя вектор.– Я действительно думаю, что пройдет три-четыре года, столько, сколько положено, и у меня будет избирательное право…– Когда у меня возникнет такая возможность. Тогда, наверное – да не "наверное", а точно – я буду открыто выражать свою поддержку тому, кто мне будет в тот момент импонировать.Так хорошо, как здесь, я в России не пела – Няня со мной приехала из Москвы. А сама родом из Винницы. Так что 10 лет со мной живет украинка. И меня до 15 лет воспитывала украинка. Мама отдельно мною не занималась. Но я думала, что моя няня – полька. Она была по отцу полька, а по матери – украинка. Але чомусь вона зі мною ніколи не розмовляла мовою. А зараз дзвонить мені й каже такою співучою мовою: "Машо, є така пісня…"– Нет, в Минске. Я ей: "Ира, что происходит?" А она присылает мне фото паспорта. Там написано черным по белому: украинка. Я говорю: "Ну, Ириша, тогда со мной все понятно". (Улыбается).– Как в другую культуру проникнуть, если нет предрасположенности? Это ведь правильный код в голове заложен, который, наверное, позволил мне найти эту общность. Я здесь не чувствую себя чужой.– В нынешней фазе моей жизни нет лицемерия. Думаю, это чувствуется людьми. И это важно для артиста, он раскрывается. Алеся, я так хорошо там не пела. Правду тебе говорю. Там я пела более щадящий репертуар.– Если не сказать – почти все.– Скажу тебе, Алеся, следующее: это была прекрасная проверка на прочность всех моих дружеских отношений.– Какой смысл мне их восстанавливать? Ушли они из моей жизни – и слава богу!– Ой, боже! Все было. Начиная от проституции.– И выдумки о психотропных веществах... Я хочу этих людей спросить: человек вообще способен выучить иностранный язык, даже близкий, под сильнодействующими препаратами? Я учу партии, пою целые программы украинских песен, выучила Дездемону, начинаю учить Тоску, выучила "Запорожца за Дунаем". Мой дебют будет 15 апреля в Киевской опере. Как это складывается одно с другим? Но у них ведь нет критического взгляда, они себе этих вопросов не задают. Я – в Украине. Несмотря на все тяжести, несмотря на то, с какого дна, к сожалению, пришлось отталкиваться, с какого горя начинать… Я Дениса любила и люблю до сих пор. Я не понимала не просто "как", а "зачем" дальше жить.– Ни за что! Я расцвела, это бесспорно. Именно в силу того, что я чувствую к себе такое отношение. Как выяснилось, я растение, которое без любви чахнет. (Улыбается).Украинки – великолепные хозяйки. С одной стороны, это прекрасно, а с другой – именно по этой причине столько украинок работает не в Украине – (Качает головой). Я говорила об этом в программе Малахова. Украина – по-настоящему религиозная страна. Не в искаженном, лицемерном понимании, когда все ходят в храм по праздникам и тут же постят фотографии оттуда. Здесь все прекрасно знают, что такое год траура. Никто не позволяет себе нарушать траур и мой покой. Конечно, я понимаю, что год прошел. Безусловно, я могу привлечь внимание со стороны противоположного пола. Может, из-за моей Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – Украинки – великолепные хозяйки. Аксиома. С одной стороны, это прекрасно, а с другой – именно по этой причине столько украинок работает не в Украине. Отлично готовят. Идеальная чистота, в какой дом ни приди. Даже не в столице и не в областном центре. Уют, тепло. Парни тоже домовитые, чувствуется. Но женщина в Украине – это нечто невероятное.– А я ей и была, меня же воспитывала украинка! Бывает, я участвую в кулинарных шоу, даже что-то выигрывала. Люблю готовить, это мне не чуждо. И потом – это поэзия быта. Все время – фантазия, где-то подсмотреть рецептик, то, се… Рутины нет, жизнь как праздник. Девиз каждой украинской семьи – мы родились, чтобы благодарить Бога и землю за то, что мы на ней находимся. Щиро!– …начинаю пускать корни, приживаюсь…– Возвращаемся к тому, с чего начали? Мы с ней не разговариваем с тех самых похорон, на которых ее не было. Можно представлять себе что угодно. Но я даже не думаю об этом. Бог дает день – Бог дает пищу. За прошедший год каждый день был в чем-то другим. Один приносил испытание, другой – утешение.Я росла на даче в Снегирях первые шесть лет жизни. Дачи выделял Советский Союз, артисты были в большом фаворе. Соседом был Козловский – Мне интересно, разве за два года жизни моего любимого Ванечки у нее не нашлось ни одной минуты, чтобы с ним познакомиться? Это нормально?– Ни разу.– Нет. Когда он был маленький, мы жили в Москве, и она тоже не удосужилась заехать. Папа был, а мамы не было.– Что нам комментировать отношения других людей? О себе рассказать я могу. Мне сложно говорить, что там людей объединяет, связывает, и почему эти связи в основном работают против меня.– С мамой?– Я росла на даче в Снегирях первые шесть лет жизни, ее видела редко. Дачи выделял Советский Союз, артисты были в большом фаворе, "в чести".– Да, и бабушке. Соседом был [Иван] Козловский.– Поселок назывался Мастера Искусств. Папа летом приезжал в Снегири каждый день, зимой – через день. Мама приезжала по праздникам. Я могла бы все расписать в красках, может, это вызвало бы жалость ко мне. Но нет желания, не хочется этого делать. Не хочу ее обижать, честно. Публичное выяснение отношений, считаю, удел неблагородных людей.– А что ей стоило приехать в Харьков, посмотреть мою Дездемону?– А-а, посмотрит программу, услышит – и не надо будет ехать. (Улыбается).– (Поет).Mio superbo guerrier! Quanti tormenti,Quanti mesti sospiri e quanta spemeCi condusse ai soavi abbracciamenti!Это ее первая фраза, когда она выходит на сцену, дуэт с Отелло. Когда все еще хорошо. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – Правда, билеты уже все проданы. (Улыбается). Но пригласить, конечно, можно.– Спасибо!ВИДЕО Видео: 112 Украина / YouTube Записал Николай ПОДДУБНЫЙ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что это все как его Теги: публикации