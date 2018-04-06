Капитана "Норда" отпустили на поруки адвоката, суд по мере пресечения состоится в пятницу

Херсонский городской суд отпустил капитана сейнера "Норд" Владимира Горбенко на поруки адвоката до рассмотрения меры пресечения, заседание состоится в пятницу, 6 апреля, в 13.30.

"Адвокаты настаивали (обратились к судье) на рассмотрении именно вчера, и поскольку предварительное заседание закончилось очень поздно (длилось 4 часа), судья согласился отпустить капитана на поруки адвоката", - рассказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

Таким образом, капитана отпустили не до рассмотрения дела по существу, а до рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки – Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Моряки находятся в порту Бердянска (Запорожская обл.). Им запрещено покидать судно.

Капитану судна В.Горбенко вменяется ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны), предусматривающая ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Остальным членам экипажа вменяется ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.