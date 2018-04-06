В конце марта этого года Министерство экологии и природных ресурсов аннулировало лицензию на обращение с опасными отходами еще трем предприятиям. Об этом говорится на сайте ведомства, передает

Сообщается, что 30 марта Министерство лишило права собирать, хранить и перевозить опасные отходы ООО "ЭКО-ПРОМ-СЕРВИС" и ООО "ВИНОСТР". В тот же день Министерство аннулировало лицензию на право сбора и хранения опасных отходов ЧП "ОЛЕСТАС".

Добавим, что в течение марта Минприроды отказало в выдаче лицензии на обращение с ядохимикатами четырем предприятиям: ООО "Втормаг", ООО "А-Энерго", ООО "ПРОМСНАБ-НИКОЛАЕВ" и Хмельницкому областному противотуберкулезному диспансеру.

Вместе с тем, в марте лицензию на обращение с опасными отходами получили ЧП "Полимет" и ООО "Укрекологистика".

Ранее сообщал , что на рынке утилизации опасных отходов экологи фиксируют коллапс. По их словам, за время действия моратория на проверки бизнеса и отсутствие надзора со стороны профильного Министерства, большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо реального обезвреживания ядохимикатов разбрасывают их по оврагам и лесополосам страны.

С 2018 года Минприроды выведено из-под действия моратория и разрешено проводить проверки. Эковедомство в этом году планирует проверить 130 утилизаторов опасных отходов.

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