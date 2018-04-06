Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое применили при отравлении бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, было разработано в лаборатории в закрытом городе Шиханы в Саратовской области России.

Об этом сообщает британская газета The Times.

Согласно информации, соответствующие данные представители разведки озвучили на брифинге, по итогам которого западные страны выслали более 100 российских дипломатов.

По мнению британской разведки, на этом объекте в течение последних десятилетий проводились испытания эффективности применения «Новичка» для осуществления «точечных убийств».

Обнаруженные в Шиханах запасы слишком малы для того, чтобы использовать их на поле боя.

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