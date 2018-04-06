Домашние любимцы Скрипаля в Солсбери погибли Трупы животных кремировали из опасений, что они могли быть заражены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Отравление Скрипаля: появилась информация из дома экс-шпиона, информирует svodka.net. В доме бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери обнаружили мертвыми морских свинок, которые погибли от обезвоживания. Также ветеринары нашли черного персидского кота в состоянии глубокого стресса. После проверки в лаборатории химического оружия, его пришлось усыпить, передает The Mirror со ссылкой на представителя департамента окружающей среды Великобритании. Читайте: Закон о регистрации домашних животных принимать нельзя, - эколог Ранее постоянный представитель РФ в Совете Безопасности ООН Василий Небензя обвинил во время экстренного заседания Великобританию в провокациях в связи с отравлением.



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