|Домашние любимцы Скрипаля в Солсбери погибли
|06.04.2018 09:17
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Трупы животных кремировали из опасений, что они могли быть заражены нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Отравление Скрипаля: появилась информация из дома экс-шпиона, информирует svodka.net.
В доме бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери обнаружили мертвыми морских свинок, которые погибли от обезвоживания.
Также ветеринары нашли черного персидского кота в состоянии глубокого стресса.
После проверки в лаборатории химического оружия, его пришлось усыпить, передает The Mirror со ссылкой на представителя департамента окружающей среды Великобритании.
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Ранее постоянный представитель РФ в Совете Безопасности ООН Василий Небензя обвинил во время экстренного заседания Великобританию в провокациях в связи с отравлением.