Мининфраструктуры рассматривает возможность строительства нового аэропорта в Хусте или Мукачево

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает возможность строительства нового аэропорта в Хусте или Мукачево, а также планирует запустить полноценное авиасообщение с Закарпатьем в 2018 году, сообщается на сайте министерства со ссылкой на его главу Владимира Омеляна.

"В этом году заходит самый большой и дешевый лоукост перевозчик Ryanair, и они готовы расширить географию полетов и летать из региональных аэропортов. Мы должны быть готовы. На Закарпатье нужен еще один отдельный аэропорт. Я надеюсь, что в случае утверждения этой программы в следующем году мы сможем перейти к проектированию и физическим работам… Сегодня мы посетили потенциальные места, где может быть расположен новый аэропорт. Это может быть Хуст или Мукачево", - сказал министр.

В свою очередь директор Государственного предприятия обслуживания воздушного движения "Украэрорух" Дмитрий Бабейчук отметил, что процесс сертификации будет стоить стране EUR50 тыс., а, может, и больше, в то же время подчеркнув, что госпредприятие к этому готово. Он также сообщил о готовности "Украэроруха" отработать вопрос оснащения аэропорта необходимой техникой.

По словам В.Омеляна, полноценное введение в эксплуатацию аэропорта "Ужгород" планируется уже осенью 2018 года.

"Украэрорух" в настоящее время прилагает все усилия, чтобы обеспечить необходимое навигационное оборудование данного аэродрома в шестимесячный срок. И мы исходим из того, что аэропорт Ужгорода должен быть готов к зимней навигации 2018-2019 гг., то есть с осени этого года", - подчеркнул министр.

В свою очередь председатель Государственной авиационной службы Украины (Госавиаслужба) Александр Бильчук подчеркнул, что ведомство гарантирует полную поддержку аэропорта Ужгорода в восстановлении его полноценной работы.

Он также заявил, что надеется на поддержку парламентом и правительством инициативы Мининфраструктуры относительно выделения дополнительного финансирования на развитие украинских аэропортов.

"Мы рассчитываем, что это будет минимум четырехлетняя программа в объеме 10 млрд грн ежегодно, чтобы мы могли ежегодно строить по пять-шесть взлетных полос, а далее - строительство терминалов, обслуживание пассажиров, запуск работы аэропорта уже будет на ответственности местных органов власти и в рамках государственно-частного партнерства. Я считаю, это правильный подход, так функционируют много аэропортов мира, особенно региональных, и это перспектива для Украины", - отметил он.