Российский продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко наказывают пятилетнего сына Сашу за проступки и заставляют его ежедневно тренироваться, чтобы мальск стал чемпионом. Рудковская: Чтобы быть лучшим на планете, нельзя ребенка жалеть. Ты его можешь пожалеть, когда он спит! Фото: rudkovskayaofficial / Instagram Об этом она скаала 31 марта в программе Натальи Синдеевой на телеканале "Дождь".По словам Рудковской, они грозят ребенку "тоненьким ремнем".Как призналась продюсер, Плющенко только один раз взял ремень и "так чуть-чуть попал по попе" своего сына.Рудковская отметила, что такие же методы в воспитании применяли их с супругом родители по отношению к ним."Чтобы быть лучшим на планете, нельзя ребенка жалеть. Ты его можешь пожалеть, когда он спит!" – сказала она.Рудковская рассказала, что они с Плющенко намерены воспитать сына чемпионом и настоящим мужчиной.Сейчас пятилетний Александр трижды в день тренируется на льду и ежедневно занимается хореографией. После этого он едет на занятия в школу.В качестве вознаграждения маленькому Александру Плющенко разрешают на протяжении 30 минут смотреть мультики.Продюсер уверена, что большая нагрузка необходима ребенку, ведь бывают случаи, когда дети из состоятельных семей становятся наркоманами именно из-за избытка свободного времени.После откровений Рудковской британское издание Daily Mail обнародовало статью с заголовком "Миллионер и мать пятилетнего гения фигурного катания призналась, что бьет его ремнем и запирает в темном чулане, чтобы он стал „лучшим фигуристом на свете“. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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