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Рудковская считает необходимым ставить сына в темную комнату и бить "тоненьким ремнем"
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06.04.2018 09:18
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Российский продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко
наказывают пятилетнего сына Сашу за проступки и заставляют его
ежедневно тренироваться, чтобы мальск стал чемпионом.
Рудковская: Чтобы быть лучшим на планете, нельзя ребенка
жалеть. Ты его можешь пожалеть, когда он спит! Фото:
rudkovskayaofficial / Instagram Об этом она скаала 31 марта в
программе Натальи Синдеевой на телеканале "Дождь".По словам
Рудковской, они грозят ребенку "тоненьким ремнем".Как призналась
продюсер, Плющенко только один раз взял ремень и "так чуть-чуть
попал по попе" своего сына.Рудковская отметила, что такие же методы
в воспитании применяли их с супругом родители по отношению к
ним."Чтобы быть лучшим на планете, нельзя ребенка жалеть. Ты его
можешь пожалеть, когда он спит!" – сказала она.Рудковская
рассказала, что они с Плющенко намерены воспитать сына чемпионом и
настоящим мужчиной.Сейчас пятилетний Александр трижды в день
тренируется на льду и ежедневно занимается хореографией. После
этого он едет на занятия в школу.В качестве вознаграждения
маленькому Александру Плющенко разрешают на протяжении 30 минут
смотреть мультики.Продюсер уверена, что большая нагрузка необходима
ребенку, ведь бывают случаи, когда дети из состоятельных семей
становятся наркоманами именно из-за избытка свободного
времени.После откровений Рудковской британское издание Daily Mail
обнародовало статью с заголовком "Миллионер и мать пятилетнего
гения фигурного катания призналась, что бьет его ремнем и запирает
в темном чулане, чтобы он стал „лучшим фигуристом на свете“.
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