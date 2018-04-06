В этом месяце Китай открывает новый длинный морской мост в мире, соединяющий Гонконг, Макао и Чжухай, передает со ссылкой на ТЕСН

Мост имеет длину почти 55 км. Сейчас это самый длинный мост, который простирается над морем в мире. Местные жители смогут преодолеть за один час расстояние от Гонконга в Макао через устье реки Чжуцзян, что уменьшит продолжительность путешествия по суше почти вдвое.

Мост имеет 6 полос и 4 тоннеля, один из которых подводный. Китай, также построил 4 искусственные острова для поддержания объекта. На строительство самого длинного моста потратили примерно 15 млрд долл (но это приблизительная цифра - ред.), строительные компании использовали 420 тыс. тонн стали - этого довольно, чтобы построить 60 Эйфелевых башен. Строительство продолжалось 7 лет.

Пропускная способность моста ожидается около 40 тыс. автомобилей в день, также будут курсировать автобусы с 10 минутным интервалом. Этот мост невозможно пройти пешком, для велосипедистов движение также будет запрещено.

отмечает, что мост the Hong Kong-Zhuhai-Macau еще не появился на Google maps.



Китай уже не первый бьет рекорды. В 2011 году был открыт мост длиной почти 43 км, который связывает город Циндао с пригородом Хуандао.

Как сообщал рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами рухнул новый пешеходный мост.

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