В департамент транспорта Соединенных Штатов Америки поступила жалоба на российскую авиакомпанию "Аэрофлот".

Документ подали адвокаты юридического бюро Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC и представители Ассоциации мусульманских адвокатов. Жалоба была обнародована на официальном сайте ассоциации.

Как информирует со ссылкой на , документ с жалобой был подан в интересах граждан Соединенных Штатов Америки (5 человек) индийского происхождения. В начале января текущего года они воспользовались услугами российской авиакомпании "Аэрофлот". В результате они предъявили компании обвинения в дискриминации по цвету кожи.

В самой авиакомпании, в свою очередь, отрицают любого вида дискриминацию, хотя признают наличие невежливого поведения.

В жалобе речь идет о том, что сотрудники "Аэрофлота" относились к пассажирам, которые воспринимались ими как белые американцы, совершенно по-другому, чем к людям, которых они приняли как азиатских путешественников.

Кроме того, по каким-то причинам, из-за отсутствия рейса в , американцам индийского происхождения пришлось оставаться в Москве более 24 часов, что запрещено законом . В результате представители "Аэрофлота", как говорится в жалобе, вынудили этих пять пассажиров лететь в Дели, хотя целью их путешествия был Нью-Йорк. В это же время другим американцам, со светлой кожей, согласно жалобе, российская авиакомпания предоставила возможность вылететь в . В итоге, пассажиры индийского происхождения были вынуждены улететь рейсом этой же авиационной компании в Нью-Дели.

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