Электроэнергия у нас стоит три-четыре раза дешевле

Тариф на электроэнергию для населения в Украине составляет 1,28 грн / кВт ∙ ч. В то же время, по данным квартального отчета Еврокомиссии о европейских рынках электрической энергии за IV квартал 2017 года, подобный тариф в Румынии в пересчете на гривны составляет 4,39 грн / кВт ∙ ч, в Польше - 4,63 грн / кВт ∙ ч , в Словакии - 4,56 грн / кВт ∙ ч, в Чехии - 4,57 грн / кВт ∙ ч, - сообщают на официальном сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

"Данные Еврокомиссии наглядно иллюстрируют, что украинские тарифы, как и раньше, самые низкие в Европе. Мы продаем электроэнергию населению три-четыре раза дешевле, чем наши соседи. Объективная статистика от Еврокомиссии - прямой ответ на спекуляции о якобы завышенные тарифы. Не секрет, что эти спекуляции подогреваются с подачи владельцев крупных промпредприятий, которые привыкли к тарифных льгот и дотаций. Надеемся, что украинцы разберутся, где правда, а где попытка манипулировать их мнением. Хочу также отметить, что мы всегда стремились к тому, чтобы насел ния имело полную информацию, сколько и за что оно платит. Еще в 2015 году наша комиссия выступила с инициативой принятия закона о раскрытии информации в сфере энергетики коммунальных услуг, чтобы ежегодного обеспечивать потребителей наиболее важной информацией. И теперь, согласно этому закону, до 1 мая каждый бытовой потребитель должен получить от поставщика информацию о структуре тарифа, о своем потребления, а также рекомендации по снижению затрат на электроэнергию. Мы же публикуем на своем сайте общие данные, указывая средние показатели по стране " , - отметил председатель НКРЕКП Дмитрий Вовк.

Нацкомиссия подсчитала, что уровень потребления электроэнергии в Украине домохозяйствами ниже, чем в среднем в странах ЕС почти вдвое. Так, среднемесячное потребление электроэнергии в 2017 году одним домохозяйством в Украине составило 160 кВт ∙ ч, в среднем по странам ЕС - 306 кВт ∙ ч. Среднемесячный показатель потребления электроэнергии составил 169 кВт ∙ ч, в Румынии - 135 кВт ∙ ч, в Венгрии - 220 кВт ∙ ч, в Словакии - 230 кВт ∙ ч.

Производство электроэнергии в Украине по видам генерации в 2017 году имело такую ​​структуру: НАЭК "Энергоатом" - 56,6%, ТЭС - 28,5%, ГЭС-6,9%, ТЭЦ - 6,5%, "Зеленая энергия" - 1,5%.