Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Великобритании заигрались и доиграются с обвинениями по делу об отравлении Сергея Скрипаля.

"Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь. Потому что одно дело выдвигать не подкрепленные никакими доказательствами обвинения, а совсем другое - переходить на разговор на профессиональном языке, который подразумевает не мегафонную дипломатию, а ясные ответы на обоснованные вопросы", - заявил российский дипломат во время заседания Совета безопасности ООН.

Также Небензя подчеркнул, что российская сторона будет добиваться от Лондона полноценного сотрудничества по делу Скрипалей и ответа на все вопросы.

"А если вы откажетесь, мы расценим это как попытку сокрытия истины. Все происходящее убеждает нас в том, что было ясно с самого начала - это скоординированная, хорошо заранее подготовленная кампания", - отметил постпред РФ в ООН.

Кроме того он заявил, что Россия подготовила проект заявления Совбеза ООН по инциденту в Солсбери, который станет проверкой для Британии и ее союзников.

"Нами подготовлен проект заявления Совета безопасности для прессы. Он очень простой. Это лакмусовая бумажка проверки Великобритании и ее союзников на правдивость. Если вы это заявление, как в прошлый раз, похороните, перевернув его смысл с ног на голову, это станет еще одним подтверждением и доказательством вашей нечистоплотной игры", - резюмировал Небензя.

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