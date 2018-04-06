|NASA отправит на Марс роботов с крыльями
|06.04.2018 09:25
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Роботов назвали «марсианские пчелы». Они предназначены для получения данных об атмосферном давлении и взятия образцов реголита (марсианского грунта) на Красной планете.
Роботы будут действовать группами. Периодически они будут возвращаться для подзарядки на передвижную базу — марсоход, информирует svodka.net.
Если один робот упадет, другие «пчелы» смогут поднять его и перенести к базе.
Специалисты NASA отправят на Марс роботов-разведчиков, снабженных крыльями.
Как пишет издание Science Alert, разработкой занимаются группы ученых из Японии и США.
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По ожиданиям разработчиков, роботы будут действовать группами.
Периодически они будут возвращаться для подзарядки на передвижную базу — марсоход. Если один робот упадет, другие «пчелы» смогут поднять его и перенести к базе.
Сейчас в NASA работают над технической осуществимостью проекта. Тестирование роботов проходит в вакуумной камере, в которой специалисты изучают аэродинамику летающих роботов в условиях марсианской атмосферы.
Предварительные исследования показали, что «марсианская пчела» сможет создать достаточную подъемную силу для полета.
Для работы над проектом NASA выделило группе ученых из США и Японии 125 тысяч долларов. Science Alert отмечает, что японские разработчики уже создали “робота-колибри“, который способен подняться в воздух на Земле. Теперь его предстоит адаптировать к более разреженной марсианской атмосфере.
Недавно ученые назвали новую опасность путешествия на Марс.