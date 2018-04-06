Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что у него есть довольно фактов относительно злоупотребления руководителем Государственной службы по безопасности на транспорте Михаилом Ноняком на своей должности. Представление об увольнении Ноняка было подано две недели назад Фото: Михайло Ноняк / Facebook "Две недели назад я подал господина Ноняка на увольнение. Я часто с ним проводил беседы о его личном, профессиональном поведении и непрофессиональном", – заявил Омелян.Он отметил, что имеет довольно фактов относительно злоупотребления Ноняком на своей должности."Я считаю, что все имеющиеся факты не позволяют ему занимать эту должность. Соответствующее представление я внес в Кабинет министров и надеюсь, что соответствующее решение будет принято", – резюмировал Омелян. 3 апреля активисты из организации "Авто Евро Сила" требували под Верховной Радой уволить Ноняка. Они утверждали, что три месяца просили руководство Укртрансбезопасности принять меры, чтобы приостановить разрушения дорог,но вместо включения в решение проблемы сотрудники ведомства начали демонтировать и те весовые комплексы, которые действовали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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