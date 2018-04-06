Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что у него
есть довольно фактов относительно злоупотребления руководителем
Государственной службы по безопасности на транспорте Михаилом
Ноняком на своей должности. Представление об увольнении Ноняка было
подано две недели назад Фото: Михайло Ноняк / Facebook "Две недели
назад я подал господина Ноняка на увольнение. Я часто с ним
проводил беседы о его личном, профессиональном поведении и
непрофессиональном", – заявил Омелян.Он отметил, что имеет довольно
фактов относительно злоупотребления Ноняком на своей должности."Я
считаю, что все имеющиеся факты не позволяют ему занимать эту
должность. Соответствующее представление я внес в Кабинет министров
и надеюсь, что соответствующее решение будет принято", –
резюмировал Омелян. 3 апреля активисты из организации
"Авто Евро Сила" требували под Верховной Радой уволить
Ноняка. Они утверждали, что три месяца просили руководство
Укртрансбезопасности принять меры, чтобы приостановить разрушения
дорог,но вместо включения в решение проблемы сотрудники ведомства
начали демонтировать и те весовые комплексы, которые действовали.
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