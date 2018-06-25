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ПАСЕ проведет дебаты по поводу украинских политзаключенных Кремля
25.06.2018 11:56
ПАСЕ проведет дебаты по поводу украинских политзаключенных Кремля
Дебаты состоятся в Страсбурге в четверг утром
Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 28 июня, проведет дебаты по вопросу украинских политзаключенных.
ПАСЕ проведет дебаты по поводу украинских политзаключенных Кремля Фото: Ірина Геращенко / facebook.com

"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", -  сообщилпредседатель украинской делегации Владимир Арьев.

Как известно, на территории России и Крыма находятся около восьмидесяти политических заключенных.

Сегодня, 25 июня Министерство иностранных дел Украины в очередной раз обратилось к России с просьбой предоставить упов номоченных Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой доступ к политзаключенным.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), известной как "Белый медведь". 14 мая он  объявил голодовку  с требованием отпустить всех украинский, содержащихся в РФ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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