Дебаты состоятся в Страсбурге в четверг утром

"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", - сообщил председатель украинской делегации Владимир Арьев.

Как известно, на территории России и Крыма находятся около восьмидесяти политических заключенных.

Сегодня, 25 июня Министерство иностранных дел Украины в очередной раз обратилось к России с просьбой предоставить упов номоченных Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой доступ к политзаключенным.