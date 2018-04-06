В начале апреля 2018 задолженность по зарплате в угольной промышленности составляет 850 млн грн. Об этом во время заседания парламента заявил министр энергетики Игорь Носалик, передает корреспондент

"В начале апреля 2018 года мы получили угольную промышленность с долгами 18,5 млрд грн, и задолженность по зарплате 850 млн грн", - сообщил И.Носалик.

Как сообщал 70% выручки от продажи угля, угледобывающие предприятия которые имеют долги по зарплатам, должны направлять на погашение долгов перед шахтерами. Соответствующее протокольное решение "Некоторые вопросы государственных угледобывающих предприятий" правительство одобрило на заседании 4 апреля.

Напомним, работники трех шахт государственного предприятия "Селидовуголь" объявили бессрочную голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира