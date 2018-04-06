Досудебное следствие завершено

4 апреля открыто материалы уголовного производства для ознакомления, - сообщили в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что в совершении преступления, следствием которого, по данным следствия, государственному бюджету нанесен убыток на сумму 14500000 грн, подозревают:

- бывшего заместителя министра внутренних дел Украины - руководителя аппарата - в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК ( «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»);

- представителя фирмы-победителя, который, как считают детективы бюро, организовал пошив рюкзаков низкого качества для поставки их МВД Украины, - в совершении преступлений, квалифицированных по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.4 ст. 358 УК;

- частное лицо, которое, по мнению следствия, подбила заместителя министра внутренних дел Украины - руководителя аппарата организовать проведение переговорной процедуры в преступный способ - в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.27, ч.5 ст.191 УК.

Александра Авакова подозревают в присвоении средств в отдельно крупных размерах. В случае доказательства его вины санкция статьи 191 УК предусматривает дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

Как сообщал iPress.ua, специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении средств при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по подозрению в хищении средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

В феврале 2016 было опубликовано видео, на котором человек, похожий на сына главы МВД, обсуждает с человеком, похожим на экс-заместителя министра Чеботаря, поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства. Диалог на видео датировано декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 МВД действительно закупило рюкзаки на 16500000 грн.

Министерство внутренних дел, возглавляемое Арсеном Аваковым, считает действия Национального бюро "политическими, а не юридически обоснованными".

31 октября НАБУ сообщил о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел. Впоследствии, подозрение вручили третьем фигуранту дела Владимиру Литвину.