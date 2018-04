Эксперты сделав масштабное иследование, назвали лучшие хип-хоп-композиции всех времен и лидировал в рейтинге хит Мисси Эллиотт The Rain, сообщает The Guardian. Стоит отметить, что в рейтинг вошли лишь те песни, которые были созданы и исполнены женщинами. По данным источника, композиция The Rain вышла в 1997 году и в ней использованы фрагменты песни, исполненной блюзовой певицей Энн Пибл I Can't Stand the Rain, вышедшей в 1973 году. Кроме этого, торую позицию в списке занимает Big Momma Thang Лил Ким. А замыкает тройку лидеров трек Bodak Yellow от хип-хоп-певицы Карди Би. Также в ТОП-10 десятку вошли Two Minute Brother (BWP), Doo Wop (Лорин Хилл), Did It On ‘Em (Ники Минаж), 212 (Азалия Бэнкс), Buffalo Stance (Нене Черри), композиция Not Tonight (Энджи Мартинез, Лил Ким, Мисси Эллиотт, Left Eye и Da Brat) и песня I’ll Be (Фокси Браун). Как сообщал svodka.net ранее, откровенный клип певицы Ники Минаж, в котором она предстает в откровенных образах с обнаженной грудью, стал интернет-хитом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



