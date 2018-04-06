



Відома актриса та телеведуча Лілія Ребрик вже цього місяця вдруге стане мамою - у родині Ребрик-Дикий з'явиться ще одна донечка, а Діанка стане старшою сестрою.



Втім, поки поповнення не відбулося, телеведуча тішить шанувальників ніжними родинними світлинами, а днями й узагалі вразила неймовірною схожістю Діани з нею.



На фото, яке Лілія виклала в Інстаграм, Діана "позичила" мамину помаду і дівчата посміхаються у камеру. Однакові!



Невже весна?!



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