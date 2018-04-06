|Вони однакові! Донька Лілії Ребрик вразила схожістю з матусею (ФОТО)
|06.04.2018 09:33
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Відома актриса та телеведуча Лілія Ребрик вже цього місяця вдруге стане мамою - у родині Ребрик-Дикий з'явиться ще одна донечка, а Діанка стане старшою сестрою.
Втім, поки поповнення не відбулося, телеведуча тішить шанувальників ніжними родинними світлинами, а днями й узагалі вразила неймовірною схожістю Діани з нею.
На фото, яке Лілія виклала в Інстаграм, Діана "позичила" мамину помаду і дівчата посміхаються у камеру. Однакові!
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