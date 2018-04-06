Апелляционный суд Харьковской области отменил приговор первой инстанции в отношении 36-летнего мужчины, который в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля и спровоцировал ДТП, в котором пострадал пассажир. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает

По словам начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, виновника ДТП, в результате которого мужчина получил тяжелые телесные повреждения, приговорили к 3 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортом в течение 3 лет.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в октябре 2015 году на пр. Гагарина в Харькове. Mercedes-Benz, за рулем которого был пьяный водитель, на большой скорости въехал в электроопору. В результате удара пассажир иномарки получил тяжелые телесные повреждения. В частности, врачи диагностировали контузию, разрыв селезенки и прочее. После ДТП пострадавший долго лечился, вынужден был оформить инвалидность и нуждается в посторонней помощи", - проинформировал Блохин.

Червонозаводский районный суд Харькова в апреле 2017 года признал водителя виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины и приговорил его к лишению свободы сроком на 4 года с испытательным сроком 3 года.

Напомним, шесть человек пострадали в результате ДТП в Житомирской области.

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