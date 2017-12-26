Пять стран Восточной Европы уже поставляют Украине летальное оружие, в основном в ВСУ закупают аналоги советских боеприпасов, производство которых налажено в странах бывшего соцлагеря.

Об этом рассказал директор государственного предприятия «Спецтехноэкспорт», которое специализируется на торговле военными технологиями, Павел Барбул, информирует еizvestia.com.

«В частности, это ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы к гранатометам, некоторые артиллерийские припасы — 100 мм и 152 мм — это то, что из неотложного. Я не буду называть страны, количества или цены, однако да — мы это поставляем» , — заявил Барбул.

Также директор предприятия отметил, что на внешних рынках сохраняются значительные ограничения по продаже Украине летального оружия.

«Ситуация поставок летального оружия в воюющую страну является ограничением для всех. У нас есть ситуации, когда некоторые компании не могут получить лицензии на поставку припасов уже два года», — рассказал Барбул.

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Также он подтвердил, что в этом году в Украину уже поступало летальное оружие из США — партия гранатометов PSRL-1, которые являются глубокой модернизацией советского РПГ-7.

Глава ВРУ Андрей Парубий заявил, что США и Украина собираются заключить соглашение, предусматривающее предоставление последней летального оборонительного оружия.

В Конгрессе США готовят законопроект о военной помощи Украине, в котором будут просить у администрации президента Дональда Трампа предоставить государству летальное оружие.

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Комитет Сената по вооруженным силам призвал к принятию новых мер по противодействию враждебным действиям России за рубежом. Подготовленный комитетом вариант законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону на 2018 год предусматривает выделение Украине помощи в сфере безопасности в размере 500 млн долларов для борьбы с пророссийскими сепаратистами, включая поставки летального оружия.

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