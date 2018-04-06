Апелляционный суд Луганской области оставил без изменений приговор Новоайдарского райсуда от 18 января, которым российский военный Виктор Агеев был осужден к 10 годам лишения свободы.

Соответствующее решение было принято после рассмотрения апелляционной жалобы 5 апреля, сообщил в комментарии адвокат Виктор Чевгуз.

«Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции»,- сказал он.

Адвокат также отметил, что Агеев включен в список на обмен, который состоит из 23 человек, и сейчас вопрос относительно обмена остается за российской стороной.

Напомним, Агеев осужден по обвинению в участии в боевых действиях на стороне террористической организации «ЛНР», а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

24 июня 2017 года возле Желобка Луганской области силы АТО ликвидировали двоих и взяли в плен четырех диверсантов. Среди погибших оказался командир ДРГ — кадровый российский офицер Александр Щербак, между пленных — Агеев.

То, что Виктор Агеев — военнослужащий-контрактник ВС РФ, подтвердил он сам, его мать, его друзья и бывшие сослуживцы. После срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Через четыре дня после этого его отправили на Донбасс.

Минобороны России официально отказалось от Агеева, утверждая, что он не состоял на службе.

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