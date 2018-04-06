Также, согласно документу, обзор или переосвидетельствование может проводиться дома у лица, если она не может прибыть в медучреждения по состоянию здоровья

Вчера документ опубликовали в официальном издании "Голос Украины".

Согласно закону, если лицо обращается для установления инвалидности, однако не может прибыть на осмотр или переосвидетельствование по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, обзор или переосвидетельствование проводится у нее дома.

Если речь идет об инвалидности, установленную в результате необратимых нарушений (в частности ампутации конечностей или их частей), группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования. Человек с инвалидностью после выхода на пенсию так же не должна будет приходить на переосвидетельствование.

Группа инвалидности на ступень выше или I группы устанавливается участникам АТО или людям, обеспечивающих проведение антитеррористической операции, в результате чего получили ранения, контузию, увечье или заболевание, в результате чего получили инвалидность. В таком случае переосвидетельствование таких лиц проводится по личному заявлению или заявлению законного представителя лица с инвалидностью.

Напомним, Кабинет министров принял постановление об усилении эффективности в реализации государственных программ социальной защиты людей с инвалидностью.

Накануне Верховная Рада приняла в целом закон № 7161 относительно установления группы инвалидности .