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В Украине отменено обязательные переосвидетельствования при необратимых увечьях
06.04.2018 09:36
В Украине отменено обязательные переосвидетельствования при необратимых увечьях
Также, согласно документу, обзор или переосвидетельствование может проводиться дома у лица, если она не может прибыть в медучреждения по состоянию здоровья
В Украине вступил в силу закон № 2318-VIII об изменении правил назначения инвалидности.
В Украине отменено обязательные переосвидетельствования при необратимых увечьях Фото: из свободных источников

Вчера документ опубликовали в официальном издании "Голос Украины".

Согласно закону, если лицо обращается для установления инвалидности, однако не может прибыть на осмотр или переосвидетельствование по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, обзор или переосвидетельствование проводится у нее дома.

Если речь идет об инвалидности, установленную в результате необратимых нарушений (в частности ампутации конечностей или их частей), группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования. Человек с инвалидностью после выхода на пенсию так же не должна будет приходить на переосвидетельствование.

Группа инвалидности на ступень выше или I группы устанавливается участникам АТО или людям, обеспечивающих проведение антитеррористической операции, в результате чего получили ранения, контузию, увечье или заболевание, в результате чего получили инвалидность. В таком случае переосвидетельствование таких лиц проводится по личному заявлению или заявлению законного представителя лица с инвалидностью.

Напомним,  Кабинет министров принял постановление об усилении эффективности в реализации государственных программ социальной защиты людей с инвалидностью.

Накануне Верховная Рада приняла в целом закон № 7161 относительно  установления группы инвалидности .

Согласно закону, если лицо обращается для установления инвалидности, однако не может прибыть на осмотр или переосвидетельствование по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, обзор или переосвидетельствование проводится у нее дома.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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