В Украине только 24% пользователей интернета пользуются соцсетью Facebook - меньше только в России, Белоруссии, Молдове и Ватикане. Об этом сообщает со ссылкой на отчет Internet World Statistics.

Всего в Украине 23 миллиона 304 000 интернет-пользователей, по данным ресурса.

Как сообщал , суд в Бразилии оштрафовал американскую компанию Facebook на 33 млн долларов за отказ сотрудничать с властями страны в расследовании дела о коррупции.

Напомним, в Facebook заявили, что, вероятно, компания Cambridge Analytica незаконно получила доступ к данным около 87000000 пользователей, а не 50000000, как сообщалось ранее.

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